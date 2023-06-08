Чебанова Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чебанов Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Чебанов Борис
Мать ребёнка: Чебанова Анна
Рождение ребёнка
03.08.1917
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Чебанова Анна
Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.03.1925
Сын: Чебанов Владимир
Мать ребёнка: Чебанова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чебанова Николай
Мать ребёнка: Чебанова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чебанова Анна
Смерть
Около 1991
Похороны
Неизвестно
Терновка, Дніпропетровська область