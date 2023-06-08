Чебанова Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чебанова Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чебанов Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Чебанов Борис

Мать ребёнка: Чебанова Анна

Рождение ребёнка
03.08.1917

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Чебанова Анна

Петровское, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.03.1925

Сын: Чебанов Владимир

Мать ребёнка: Чебанова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чебанова Николай

Мать ребёнка: Чебанова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чебанова Анна

Смерть
Около 1991
Похороны
Неизвестно
Терновка, Дніпропетровська область