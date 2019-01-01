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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Геодезическое описание отмежеванной земли из владения действительного статского Звегинцова Николая Александровича, выкупленной обществом крестьян Воронежской губернии Нов Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2150Петровское (Мерлино), с. вл.при р. Хопре.6012162458511Церковь православная. Ярмарок 2.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
928. Петровское, село бывшее владельческое, при реке Хопре, дворов 225, жителей 1141, церковь православная, лавка, школа, больница, постоялый двор, ярмарка пред Светлою н Показать все
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Петровское, (Мерлино).4885селоПетровскаго2581516
Звягинцева Никол. Алек. д. ст. с. «Петровское».4936владельческая усадьба—8110
Петровская земская больница на земле Звягинцева.4937——212
Дом псаломщика Михайлова на земле Звягинцева.4938владельческая усадьба—14
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
6836Петровскоесело51°17'с.ш.42°18'в.д.M-38-025
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20710000166с Петровскоесело