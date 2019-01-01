село Петровское, село Петровское, Борисоглебский, Воронежская область (на 2019) — Familio

Петровское

Борисоглебский, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Геодезическое описание отмежеванной земли из владения действительного статского Звегинцова Николая Александровича, выкупленной обществом крестьян Воронежской губернии Нов Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Новохоперский уезд
2150Петровское (Мерлино), с. вл.при р. Хопре.6012162458511Церковь православная. Ярмарок 2.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Ново-Хоперский уезд, Танцырейская волость
928. Петровское, село бывшее владельческое, при реке Хопре, дворов 225, жителей 1141, церковь православная, лавка, школа, больница, постоялый двор, ярмарка пред Светлою н Показать все

Населенные места Воронежской губернии 1900 года

record_textТипОбществоДворовНаселение
Воронежская губерния, Новохоперский уезд, Танцырейская волость
Петровское, (Мерлино).4885селоПетровскаго2581516
Новохоперский уезд, Верхнекарачанская волость
Звягинцева Никол. Алек. д. ст. с. «Петровское».4936владельческая усадьба8110
Петровская земская больница на земле Звягинцева.4937212
Дом псаломщика Михайлова на земле Звягинцева.4938владельческая усадьба14

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, город областного подчинения Борисоглебск
6836Петровскоесело51°17'с.ш.42°18'в.д.M-38-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Борисоглебский
20710000166с Петровскоесело
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