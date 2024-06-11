Лазуткин Тимофей Ильич 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лазуткин Тимофей Ильич

Место рождения

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Черняевка, Называевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазуткина Евгения Егорова

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Лазуткина) Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Лазуткин Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно

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