Лазуткин Тимофей Ильич
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Лазуткина) Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Лазуткин Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Васильевка, Болховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно