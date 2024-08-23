Крапчитова Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиОколо 1954
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Егоров Сергей Владимирович
Мать: скрыто настройками приватности
Дочь: Крапчитова Мария Семеновна
Отец ребёнка: Крапчитов Семен Афанасьевич
Сын: Крапчитов Сергей Семенович
Отец ребёнка: не указан
Отец ребёнка: Крапчитов Семен Афанасьевич
Дочь: Крапчитова Варвара Семёновна
Отец ребёнка: не указан
Сын: Крапчитов Алексей Семенович
Отец ребёнка: не указан
Сын: Крапчитов Федор Семенович
Отец ребёнка: не указан
Сын: Крапчитов Владимир Семенович
Отец ребёнка: не указан
Дочь: Крапчитова Елена Семеноновна
Отец ребёнка: не указан
Дочь: Крапчитова Александра Семеноновна
Отец ребёнка: не указан
Сын: Крапчитов Михаил Семенович
Отец ребёнка: не указан
Отец ребёнка: не указан
Сын: Крапчитов Александр Семенович
Отец ребёнка: не указан