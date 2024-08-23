Крапчитова Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крапчитова Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Около 1954

Пол

Женский

Добавил:

мк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Егоров Сергей Владимирович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крапчитов Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
15

Дочь: Крапчитова Мария Семеновна

Отец ребёнка: Крапчитов Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
1903

Сын: Крапчитов Сергей Семенович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1905

Сын: Крапчитов Иван Семенович

Отец ребёнка: Крапчитов Семен Афанасьевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Крапчитова Варвара Семёновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1909

Сын: Крапчитов Алексей Семенович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1910

Сын: Крапчитов Федор Семенович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1912

Сын: Крапчитов Владимир Семенович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Крапчитова Елена Семеноновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Крапчитова Александра Семеноновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1919

Сын: Крапчитов Михаил Семенович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1921

Сын: Крапчитов Петр Семенович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1922

Сын: Крапчитов Александр Семенович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Около 1954

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