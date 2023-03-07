Калининъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения12.02.1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1880
Отец: Калининъ Александръ
Мать: Калинина Ксения
Бракосочетание
03.02.1902
Жена: Калинина Федосья
Рождение ребёнка
03.12.1904
Сын: Калининъ Николай
Мать ребёнка: Калинина Федосья
Рождение ребёнка
08.12.1907
Дочь: Калинина Варвара
Мать ребёнка: Калинина Федосья
Рождение ребёнка
15.01.1911
Сын: Калининъ Иванъ
Мать ребёнка: Калинина Федосья
Рождение ребёнка
05.05.1913
Сын: Калининъ Михаилъ
Мать ребёнка: Калинина Федосья
Рождение ребёнка
27.10.1915
Сын: Калининъ Григорий
Мать ребёнка: Калинина Федосья
Рождение ребёнка
09.05.1918
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Калинина Федосья