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Калининъ Федоръ

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.02.1880

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1880

Отец: Калининъ Александръ

Мать: Калинина Ксения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.02.1902

Жена: Калинина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.12.1904

Сын: Калининъ Николай

Мать ребёнка: Калинина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.12.1907

Дочь: Калинина Варвара

Мать ребёнка: Калинина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.01.1911

Сын: Калининъ Иванъ

Мать ребёнка: Калинина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.05.1913

Сын: Калининъ Михаилъ

Мать ребёнка: Калинина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1915

Сын: Калининъ Григорий

Мать ребёнка: Калинина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.05.1918

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Калинина Федосья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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