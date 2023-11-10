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Калининъ Николай

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.12.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1874

Отец: Калининъ Александръ

Мать: Калинина Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.11.1897

Жена: Попкова Калинина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.09.1898

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.10.1901

Сын: Калининъ Константинъ

Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.02.1904

Сын: Калининъ Дмитрий

Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.10.1905

Сын: Калининъ Иванъ

Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1910

Дочь: Зиновия

Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1913

Сын: Калининъ Алексей

Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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