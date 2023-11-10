Калининъ Николай
Место рождения
Дата рождения03.12.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1874
Отец: Калининъ Александръ
Мать: Калинина Александра
Бракосочетание
03.11.1897
Жена: Попкова Калинина Евдокия
Рождение ребёнка
08.09.1898
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия
Рождение ребёнка
12.10.1901
Сын: Калининъ Константинъ
Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия
Рождение ребёнка
01.02.1904
Сын: Калининъ Дмитрий
Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия
Рождение ребёнка
15.10.1905
Сын: Калининъ Иванъ
Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия
Рождение ребёнка
20.02.1910
Дочь: Зиновия
Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия
Рождение ребёнка
17.03.1913
Сын: Калининъ Алексей
Мать ребёнка: Попкова Калинина Евдокия