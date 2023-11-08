Дуракова Раиса Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуракова Раиса Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вершинина Галина Иннокентьевна

Отец ребёнка: Вершинин Иннокентий Маркелович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вершинин Сергей Иннокентьевич

Отец ребёнка: Вершинин Иннокентий Маркелович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Иннокентий Маркелович

Смерть
Неизвестно
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