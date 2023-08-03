Ерченкова Ксения Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрченкова Ксения Терентьевна

Ерченкова Ксения Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1906

Дочь: Михалина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Ерченков Сергей Федорович

Богатьково, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.10.1916

Дочь: Ерченкова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Ерченков Сергей Федорович

Богатьково, Алексинский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерченков Сергей Федорович