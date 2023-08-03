Ерченкова Ксения Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1906
Дочь: Михалина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Ерченков Сергей Федорович
Рождение ребёнка
24.10.1916
Дочь: Ерченкова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Ерченков Сергей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно