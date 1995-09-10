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Михалина (Ерченкова) Мария Сергеевна

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Место рождения

Богатьково, Алексинский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

01.04.1906

Дата смерти

10.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1906

Отец: Ерченков Сергей Федорович

Мать: Ерченкова Ксения Терентьевна

Богатьково, Алексинский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1927

Дочь: Веденеева Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Михалин Сергей Константинович

Костомарово, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Семенова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Михалин Сергей Константинович

Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Шестопалова Раиса Сергеевна

Отец ребёнка: Михалин Сергей Константинович

Петровский, Алексинского района, Тульской области
Смерть
10.09.1995
Алексин, город Алексин, Тульская область
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