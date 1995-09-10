Михалина (Ерченкова) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения01.04.1906
Дата смерти10.09.1995
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1906
Рождение ребёнка
15.05.1927
Дочь: Веденеева Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Михалин Сергей Константинович
Костомарово, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Семенова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Михалин Сергей Константинович
Рождение ребёнка
Около 1938
Дочь: Шестопалова Раиса Сергеевна
Отец ребёнка: Михалин Сергей Константинович
Петровский, Алексинского района, Тульской области
Смерть
10.09.1995
Алексин, город Алексин, Тульская область