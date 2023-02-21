Боровкова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1958
Дочь: Галахина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Боровков Иван Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Боровков Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровков Александр Иванович
Отец ребёнка: Боровков Иван Сергеевич
Смерть
Неизвестно