Боровков Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1924
Дата смерти05.10.1989
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1924
Рождение ребёнка
22.11.1958
Дочь: Галахина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Боровкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боровков Александр Иванович
Мать ребёнка: Боровкова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боровкова Анна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.1989