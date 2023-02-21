Боровков Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровков Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1924

Дата смерти

05.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1924

Отец: Боровков Сергей Федорович

Мать: Боровкова Марфа Николаевна

Рождение ребёнка
22.11.1958

Дочь: Галахина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Боровкова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровков Александр Иванович

Мать ребёнка: Боровкова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боровков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Боровкова Анна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Анна Алексеевна

Смерть
05.10.1989
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