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Канин Фёдор Степанов

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Степан Дмитриев

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Софья Фёдорова

Мать ребёнка: Канина Марья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
45
Рождение ребёнка
05.03.1868

Сын: Канин Яков Фёдоров

Мать ребёнка: Канина Марья Иванова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Канина Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
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