Канин Фёдор Степанов
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Степан Дмитриев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Софья Фёдорова
Мать ребёнка: Канина Марья Иванова
Место жительства
1858
45
Рождение ребёнка
05.03.1868
Сын: Канин Яков Фёдоров
Мать ребёнка: Канина Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Канина Марья Иванова
Смерть
Неизвестно