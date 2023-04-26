Канина Марья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Софья Фёдорова
Отец ребёнка: Канин Фёдор Степанов
Место жительства
1858
45
Рождение ребёнка
05.03.1868
Сын: Канин Яков Фёдоров
Отец ребёнка: Канин Фёдор Степанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Канин Фёдор Степанов
Смерть
Неизвестно