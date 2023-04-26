Канина Марья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канина Марья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Софья Фёдорова

Отец ребёнка: Канин Фёдор Степанов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
45
Рождение ребёнка
05.03.1868

Сын: Канин Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Канин Фёдор Степанов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канин Фёдор Степанов

Смерть
Неизвестно