Книпер-Тимирева (Сафонова) Анна Васильевна
Место рожденияKislovodsk, Region of Stavropol Russia
Дата рождения18.07.1893
Дата смерти31.01.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1893
Отец: Сафонов Василий Ильич
Kislovodsk, Region of Stavropol Russia
Бракосочетание
1911
Рождение ребёнка
04.10.1914
Сын: Тимирёв Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Тимирев Сергей Николаевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1922
Работа или профессия
Неизвестно
художница и поэтесса
Смерть
31.01.1975
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Vagankovskoye kladbishche