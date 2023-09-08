Книпер-Тимирева (Сафонова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Книпер-Тимирева (Сафонова) Анна Васильевна

Место рождения

Kislovodsk, Region of Stavropol Russia

Дата рождения

18.07.1893

Дата смерти

31.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1893

Отец: Сафонов Василий Ильич

Мать: Сафонова Варвара Ивановна

Kislovodsk, Region of Stavropol Russia
Бракосочетание
1911

Муж: Тимирев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
04.10.1914

Сын: Тимирёв Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Тимирев Сергей Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1922

Муж: Книпер Всеволод Константинович

Работа или профессия
Неизвестно
художница и поэтесса
Смерть
31.01.1975
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Vagankovskoye kladbishche
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