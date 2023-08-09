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Пауткина Анастасия Кесаревна
Пауткина Анастасия Кесаревна
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Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1896
Пол
Женский
Отец
Пауткин Кесарь Григорьевич
1855 г.р.
Мать
Пауткина (Виногорова) Прасковья Ефимовна
1856 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец:
Пауткин Кесарь Григорьевич
Мать:
Пауткина Прасковья Ефимовна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
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