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Павел Дмитриевич

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1779

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Дмитрий Антропович

Мать: Мария Сидоровна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Петр Павлович

Мать ребёнка: Агриппина Семеновна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Емельян Павлович

Мать ребёнка: Агриппина Семеновна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Василий Павлович

Мать ребёнка: Агриппина Семеновна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Яков Павлович

Мать ребёнка: Агриппина Семеновна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Семеновна

Смерть
1855
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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