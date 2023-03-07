Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1779
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Дмитрий Антропович
Мать: Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Петр Павлович
Мать ребёнка: Агриппина Семеновна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Емельян Павлович
Мать ребёнка: Агриппина Семеновна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Василий Павлович
Мать ребёнка: Агриппина Семеновна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Яков Павлович
Мать ребёнка: Агриппина Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Семеновна
Смерть
1855