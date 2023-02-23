Агриппина Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агриппина Семеновна

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Место рождения

Чембарский уезд , Пензенская губерния

Дата рождения

1777

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Чембарский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1810

Сын: Петр Павлович

Отец ребёнка: Павел Дмитриевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Емельян Павлович

Отец ребёнка: Павел Дмитриевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Василий Павлович

Отец ребёнка: Павел Дмитриевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Яков Павлович

Отец ребёнка: Павел Дмитриевич

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Дмитриевич

Смерть
1834
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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