Агриппина Семеновна
Место рожденияЧембарский уезд , Пензенская губерния
Дата рождения1777
Дата смерти1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Чембарский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
1810
Сын: Петр Павлович
Отец ребёнка: Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Емельян Павлович
Отец ребёнка: Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Василий Павлович
Отец ребёнка: Павел Дмитриевич
Рождение ребёнка
1824
Сын: Яков Павлович
Отец ребёнка: Павел Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Дмитриевич
Смерть
1834