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Дмитрий Антропович

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1753

Дата смерти

До 1811

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: ?

Мать: Домна Ивановна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Сидоровна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Мария Сидоровна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Мария Сидоровна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Вавиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Сидоровна

Смерть
До 1811
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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