Корнеева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1909

Сын: Корнеев Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Корнеев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнеева Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Корнеев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корнеева Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Корнеев Яков

Смерть
Неизвестно
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