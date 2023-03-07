Волкова Глафира Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолкова Глафира Андреевна

Волкова Глафира Андреевна

avatar

Место рождения

Никулино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Никулино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
22.01.1903 ст.

Муж: Волков Павел Иванович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Жених - вторым браком. Поручители: по жениху - крестьянин села Дунайки Матвей Кудряшов и Вологодский мещанин, проживающий в селе Дунайки Александр Волков; по невесте - Вологодский мещанин, проживающий... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1906 ст.

Дочь: Волкова Асенефа Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Иванович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1909 ст.

Дочь: Волкова Александра Павловна

Отец ребёнка: Волков Павел Иванович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1911 ст.

Сын: Волков Владимир Павлович

Отец ребёнка: Волков Павел Иванович

Дунайка, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close