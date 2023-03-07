Волкова Глафира Андреевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1903 ст.
Жених - вторым браком. Поручители: по жениху - крестьянин села Дунайки Матвей Кудряшов и Вологодский мещанин, проживающий в селе Дунайки Александр Волков; по невесте - Вологодский мещанин, проживающий... Показать все
Рождение ребёнка
09.11.1906 ст.
Дочь: Волкова Асенефа Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1909 ст.
Дочь: Волкова Александра Павловна
Отец ребёнка: Волков Павел Иванович
Рождение ребёнка
03.10.1911 ст.
Отец ребёнка: Волков Павел Иванович
Смерть
Неизвестно