Аксёнова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1805 и 1807
Сын: Аксёнов Самойло
Отец ребёнка: Аксёнов Иван
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Аксёнов Иван
Рождение ребёнка
1812
Сын: Аксёнов Сава
Отец ребёнка: Аксёнов Иван
Рождение ребёнка
1814
Сын: Аксёнов Семён
Отец ребёнка: Аксёнов Иван
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Фёкла
Отец ребёнка: Аксёнов Иван
Смерть
Неизвестно