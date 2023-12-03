Аксёнова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксёнова Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1805 и 1807

Сын: Аксёнов Самойло

Отец ребёнка: Аксёнов Иван

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Аксёнов Иван

Рождение ребёнка
1812

Сын: Аксёнов Сава

Отец ребёнка: Аксёнов Иван

Рождение ребёнка
1814

Сын: Аксёнов Семён

Отец ребёнка: Аксёнов Иван

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Фёкла

Отец ребёнка: Аксёнов Иван

Смерть
Неизвестно
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