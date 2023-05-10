Чеснова (Кирпищикова) Ефимья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснова (Кирпищикова) Ефимья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Кирпищиков Иван Савельевич

Мать: Кирпищикова Зиновия Степановна

Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Парасковья Васильевна

Отец ребёнка: Чесной Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Чеснов Софон Васильевич

Отец ребёнка: Чесной Василий Андреевич

ГАСО, фонд67, оп1, дело99,50 лист
Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: Чеснова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Чесной Василий Андреевич

ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесной Василий Андреевич

ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 6 лист, 19
Смерть
1784
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист