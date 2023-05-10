Чеснова (Кирпищикова) Ефимья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1720
Дата смерти1784
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Парасковья Васильевна
Отец ребёнка: Чесной Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1750
Отец ребёнка: Чесной Василий Андреевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99,50 лист
Рождение ребёнка
Около 1756
Дочь: Чеснова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Чесной Василий Андреевич
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 6 лист, 19
Смерть
1784
ГАСО, фонд67, оп1, дело99, 50 лист