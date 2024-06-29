Баяндин Трофим Сидорович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Баяндин Сидор (Савва) Андреевич
Мать: Матрона Семёновна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Бракосочетание
13.02.1789
Жена: Онюшева Анна Елисеевна
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Ф. 16 Оп. 2 Д. 5 (Коми-Пермяцкий архив) - МК
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Онюшева Анна Елисеевна
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Онюшева Анна Елисеевна
Рождение ребёнка
12.11.1807
Дочь: Баяндина Зиновия Трофимовна
Мать ребёнка: Онюшева Анна Елисеевна
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С. 542 - МК-1807
Смерть
1830
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)