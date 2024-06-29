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Баяндин Трофим Сидорович

Место рождения

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1770

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Баяндин Сидор (Савва) Андреевич

Мать: Матрона Семёновна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Бракосочетание
13.02.1789

Жена: Онюшева Анна Елисеевна

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Ф. 16 Оп. 2 Д. 5 (Коми-Пермяцкий архив) - МК
Рождение ребёнка
1795

Сын: Баяндин Яков Трофимович

Мать ребёнка: Онюшева Анна Елисеевна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)
Рождение ребёнка
1798

Сын: Баяндин Егор Трофимович

Мать ребёнка: Онюшева Анна Елисеевна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.11.1807

Дочь: Баяндина Зиновия Трофимовна

Мать ребёнка: Онюшева Анна Елисеевна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГАПК, Ф.37, Оп.2, Д.259, С. 542 - МК-1807
Смерть
1830
Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 111, Опись 1, Дело 2231 – Ревизия (1834)

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