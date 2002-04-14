Нагибин Леонид Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНагибин Леонид Ильич

Нагибин Леонид Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1947

Дата смерти

14.04.2002

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1947

Отец: Нагибин Илья Никифорович

Мать: Берзина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
27.07.1976

Дочь: Нагибина Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Нагибина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Нагибина Валентина Ивановна

Смерть
14.04.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close