Нагибин Леонид Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1947
Дата смерти14.04.2002
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1947
Отец: Нагибин Илья Никифорович
Мать: Берзина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
27.07.1976
Дочь: Нагибина Галина Леонидовна
Мать ребёнка: Нагибина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Нагибина Валентина Ивановна
Смерть
14.04.2002