Нагибина Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1947
Отец: Неволин Иван Григорьевич
Мать: Глазунова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.07.1976
Дочь: Нагибина Галина Леонидовна
Отец ребёнка: Нагибин Леонид Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нагибин Леонид Ильич