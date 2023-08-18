Нагибина Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагибина Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1947

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1916 г.р.

Дети

1976 г.р.
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Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1947

Отец: Неволин Иван Григорьевич

Мать: Глазунова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
27.07.1976

Дочь: Нагибина Галина Леонидовна

Отец ребёнка: Нагибин Леонид Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нагибин Леонид Ильич

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