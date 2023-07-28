Федорченко Авдотья
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Федорченко Григорий Емельянович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Федорченко Григорий Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно