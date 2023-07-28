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Федорченко Авдотья

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Федорченко Григорий Емельянович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Федорченко Григорий Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федорченко Григорий Емельянович

Смерть
Неизвестно