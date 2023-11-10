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Носенко Григорий Павлов

Место рождения

Богуславец, Черкаська область

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Носенко Павел Максимов

Мать: не указана

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Носенко Данило Григорьев

Мать ребёнка: Носенко Настасия Михайлова

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Носенко Максим Григорьев

Мать ребёнка: Носенко Настасия Михайлова

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Елисавета Григорьева

Мать ребёнка: Носенко Настасия Михайлова

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Носенко Михайло Григорьев

Мать ребёнка: Носенко Настасия Михайлова

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Носенко Иван Григорьев

Мать ребёнка: Носенко Настасия Михайлова

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Александра Григорьева

Мать ребёнка: Носенко Настасия Михайлова

Богуславец, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носенко Настасия Михайлова

Смерть
Неизвестно
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