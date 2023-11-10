Носенко Григорий Павлов
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Носенко Павел Максимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Носенко Настасия Михайлова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Носенко Настасия Михайлова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Елисавета Григорьева
Мать ребёнка: Носенко Настасия Михайлова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Носенко Михайло Григорьев
Мать ребёнка: Носенко Настасия Михайлова
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Носенко Настасия Михайлова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Александра Григорьева
Мать ребёнка: Носенко Настасия Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно