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Шевцов Александр Григорьевич
Шевцов Александр Григорьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.08.1967
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Шевцова (Бакулина) Александра Кирилловна
1941 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1967
Отец: не указан
Мать:
Шевцова Александра Кирилловна
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