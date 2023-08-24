Шевцова (Бакулина) Александра Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова (Бакулина) Александра Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1941

Дата смерти

24.08.2023

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1941

Отец: Бакулин Кирилл Иванович

Мать: Бакулина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
16.08.1967

Дочь: Калиниченко Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Шевцов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
16.08.1967

Дочь: Шевцова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.08.1967

Сын: Шевцов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
12.10.?

Дочь: Клыгина Елена Григорьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
24.08.2023
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