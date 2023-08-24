Шевцова (Бакулина) Александра Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1941
Дата смерти24.08.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1941
Рождение ребёнка
16.08.1967
Дочь: Калиниченко Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Шевцов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
16.08.1967
Дочь: Шевцова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.08.1967
Сын: Шевцов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.10.?
Дочь: Клыгина Елена Григорьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
24.08.2023