Нарышкин КИРИЛЛ ПОЛУЭКТОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1623
Дата смерти10.05.1691
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1623
Отец: Нарышкин ПОЛУЭКТ ИВАНОВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1651
Дочь: Царица Романова НАТАЛЬЯ КИРИЛЛОВНА
Мать ребёнка: Нарышкина АННА ЛЕОНТЬЕВНА
Рождение ребёнка
1658
Мать ребёнка: Нарышкина АННА ЛЕОНТЬЕВНА
Рождение ребёнка
1664
Мать ребёнка: Нарышкина АННА ЛЕОНТЬЕВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1691