Нарышкин КИРИЛЛ ПОЛУЭКТОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нарышкин КИРИЛЛ ПОЛУЭКТОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1623

Дата смерти

10.05.1691

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1623

Отец: Нарышкин ПОЛУЭКТ ИВАНОВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.08.1651

Дочь: Царица Романова НАТАЛЬЯ КИРИЛЛОВНА

Мать ребёнка: Нарышкина АННА ЛЕОНТЬЕВНА

Рождение ребёнка
1658

Сын: Нарышкин ИВАН КИРИЛЛОВИЧ

Мать ребёнка: Нарышкина АННА ЛЕОНТЬЕВНА

Рождение ребёнка
1664

Сын: Нарышкин ЛЕВ КИРИЛЛОВИЧ

Мать ребёнка: Нарышкина АННА ЛЕОНТЬЕВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нарышкина АННА ЛЕОНТЬЕВНА

Смерть
10.05.1691