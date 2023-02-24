Пелагея Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.06.1843 ст.
Дочь: Марфа Миронова
Отец ребёнка: Мирон Ильин
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Василий Миронов
Отец ребёнка: Мирон Ильин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирон Ильин
Смерть
Неизвестно