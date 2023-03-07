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Мирон Ильин

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Место рождения

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Илья Иванов

Мать: Марфа Афанасьева

Чусовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
28.06.1843 ст.

Дочь: Марфа Миронова

Мать ребёнка: Пелагея Антонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.12.1849 ст.

Сын: Василий Миронов

Мать ребёнка: Пелагея Антонова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
запись в МК 1850 г. о крещении 1 января
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Антонова

Смерть
Неизвестно
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