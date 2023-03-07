Мирон Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Илья Иванов
Мать: Марфа Афанасьева
Рождение ребёнка
28.06.1843 ст.
Дочь: Марфа Миронова
Мать ребёнка: Пелагея Антонова
Рождение ребёнка
29.12.1849 ст.
Сын: Василий Миронов
Мать ребёнка: Пелагея Антонова
запись в МК 1850 г. о крещении 1 января
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Антонова
Смерть
Неизвестно