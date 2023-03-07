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Зубков Силантий Григорьев

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Место рождения

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: Зубков Григорий Максимов

Мать: Зубкова Татьяна Давыдова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Зубков Гурьян Силантьев

Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Семенова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 26.04.1797 ст.

Сын: Зубков Тимофей Силантьев

Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Семенова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Мариамна Силантьева

Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Семенова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Акилина Силантьева

Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Семенова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Акилина (мл) Силантьева

Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Семенова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Параскева Силантьева

Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Семенова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Зубков Иван Силантьев

Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Семенова

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Пелагея Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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