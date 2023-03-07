Зубков Силантий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: Зубков Григорий Максимов
Мать: Зубкова Татьяна Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
Около 26.04.1797 ст.
Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Мариамна Силантьева
Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Акилина Силантьева
Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Акилина (мл) Силантьева
Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Параскева Силантьева
Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Семенова
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Зубкова Пелагея Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Пелагея Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812