Зубков Григорий Максимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: Зубков Максим Степанов
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Зубков Силантий Григорьев
Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Фекла Григорьева
Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Зубков Дементий (Диомид) Григорьев
Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Давыдова
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: Акилина Григорьева
Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Давыдова
Рождение ребёнка
01.11.1796 ст.
Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Давыдова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубкова Татьяна Давыдова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795