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Зубков Григорий Максимов

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Место рождения

Зубковская

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: Зубков Максим Степанов

Мать: Зубкова Марина Венедиктова

Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Зубков Силантий Григорьев

Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Давыдова

Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Фекла Григорьева

Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Давыдова

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Зубков Дементий (Диомид) Григорьев

Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Давыдова

Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: Акилина Григорьева

Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Давыдова

Рождение ребёнка
01.11.1796 ст.

Сын: Зубков Михаил Григорьев

Мать ребёнка: Зубкова Татьяна Давыдова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубкова Татьяна Давыдова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795
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