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Аржановский Лифер Сафронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1926

Дата смерти

29.03.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аржановская (Сыч) Елена Даниловна

Рождение ребёнка
20.03.1952

Дочь: Кореневская (Аржановская) Антонина Лиферовна

Мать ребёнка: Аржановская (Сыч) Елена Даниловна

Рассвет, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
30.10.1953

Сын: Аржановский Анатолий Лиферович

Мать ребёнка: Аржановская (Сыч) Елена Даниловна

Рассвет, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.04.1956

Дочь: Житникова (Аржановская) Зинаида Лиферовна

Мать ребёнка: Аржановская (Сыч) Елена Даниловна

Рассвет, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
27.11.1957

Дочь: Аржановская Валентина Лиферовна

Мать ребёнка: Аржановская (Сыч) Елена Даниловна

Рассвет, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
30.12.1961

Сын: Аржановский Александр Лиферович

Мать ребёнка: Аржановская (Сыч) Елена Даниловна

Рассвет, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
11.06.1965

Дочь: Кузнецова (Аржановская) Елена Лиферовна

Мать ребёнка: Аржановская (Сыч) Елена Даниловна

Рассвет, Речицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
21.04.1967

Дочь: Аржановская Вера Лиферовна

Мать ребёнка: Аржановская (Сыч) Елена Даниловна

Рассвет, Речицкий район, Гомельская область
Смерть
29.03.2006
Ведрич, Речицкий район, Гомельская область

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