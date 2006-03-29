Аржановский Лифер Сафронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1926
Дата смерти29.03.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1952
Дочь: Кореневская (Аржановская) Антонина Лиферовна
Мать ребёнка: Аржановская (Сыч) Елена Даниловна
Рождение ребёнка
30.10.1953
Сын: Аржановский Анатолий Лиферович
Мать ребёнка: Аржановская (Сыч) Елена Даниловна
Рождение ребёнка
27.04.1956
Дочь: Житникова (Аржановская) Зинаида Лиферовна
Мать ребёнка: Аржановская (Сыч) Елена Даниловна
Рождение ребёнка
27.11.1957
Дочь: Аржановская Валентина Лиферовна
Мать ребёнка: Аржановская (Сыч) Елена Даниловна
Рождение ребёнка
30.12.1961
Сын: Аржановский Александр Лиферович
Мать ребёнка: Аржановская (Сыч) Елена Даниловна
Рождение ребёнка
11.06.1965
Дочь: Кузнецова (Аржановская) Елена Лиферовна
Мать ребёнка: Аржановская (Сыч) Елена Даниловна
Рождение ребёнка
21.04.1967
Дочь: Аржановская Вера Лиферовна
Мать ребёнка: Аржановская (Сыч) Елена Даниловна
Смерть
29.03.2006
Ведрич, Речицкий район, Гомельская область