Чирьева Ксенья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирьева Ксенья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1754

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1678 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Чирьев Яков Ильич

Отец ребёнка: Чирьев Ишлемов Илья

Клеево, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 6 оборот
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Чирьев Василий Ильич

Отец ребёнка: Чирьев Ишлемов Илья

Клеево, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 6 оборот
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Чирьев Яким Ильич

Отец ребёнка: Чирьев Ишлемов Илья

Клеево, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 6 оборот
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Чирьев Степан Ильич

Отец ребёнка: Чирьев Ишлемов Илья

Клеево, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чирьев Ишлемов Илья

Смерть
1754
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 6 оборот