Чирьева Ксенья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1754
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Чирьев Яков Ильич
Отец ребёнка: Чирьев Ишлемов Илья
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 6 оборот
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Чирьев Василий Ильич
Отец ребёнка: Чирьев Ишлемов Илья
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 6 оборот
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Чирьев Яким Ильич
Отец ребёнка: Чирьев Ишлемов Илья
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 6 оборот
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Чирьев Степан Ильич
Отец ребёнка: Чирьев Ишлемов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чирьев Ишлемов Илья
Смерть
1754
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 6 оборот