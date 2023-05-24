Эверстова Ася — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эверстова Ася

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Игнатьев Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Аскалон Николаевич

Отец ребёнка: Игнатьев Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Игнатьев Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Константин Николаевич

Отец ребёнка: Игнатьев Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Терентий Николаевич

Отец ребёнка: Игнатьев Николай Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатьев Николай Константинович

Смерть
Неизвестно