Эверстова Ася
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Игнатьев Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Аскалон Николаевич
Отец ребёнка: Игнатьев Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Игнатьев Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Константин Николаевич
Отец ребёнка: Игнатьев Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Терентий Николаевич
Отец ребёнка: Игнатьев Николай Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно