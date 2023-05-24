Игнатьев Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Эверстова Ася
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Аскалон Николаевич
Мать ребёнка: Эверстова Ася
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатьева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Эверстова Ася
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Константин Николаевич
Мать ребёнка: Эверстова Ася
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнатьев Терентий Николаевич
Мать ребёнка: Эверстова Ася
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эверстова Ася
Смерть
Неизвестно