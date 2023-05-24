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Игнатьев Николай Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатьев Константин Николаевич

Мать: Соловьёва Ефросинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Эверстова Ася

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Аскалон Николаевич

Мать ребёнка: Эверстова Ася

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатьева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Эверстова Ася

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Константин Николаевич

Мать ребёнка: Эверстова Ася

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнатьев Терентий Николаевич

Мать ребёнка: Эверстова Ася

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эверстова Ася

Смерть
Неизвестно