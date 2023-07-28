Карпенко Иван Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1884 ст.
Бракосочетание
17.01.1910 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1912 ст.
Мать ребёнка: Карпенко Ефросинья Тихоновна
Рождение ребёнка
21.10.1913 ст.
Сын: Карпенко Александр Иванович
Мать ребёнка: Карпенко Ефросинья Тихоновна
Смерть
Неизвестно