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Карпенко Иван Николаевич

Место рождения

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.07.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1884 ст.

Отец: Карпенко Николай Гаврилович

Мать: Карпенко Матрёна Ананьевна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
17.01.1910 ст.

Жена: Карпенко Ефросинья Тихоновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.02.1912 ст.

Сын: Карпенко Тарас Иванович

Мать ребёнка: Карпенко Ефросинья Тихоновна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.10.1913 ст.

Сын: Карпенко Александр Иванович

Мать ребёнка: Карпенко Ефросинья Тихоновна

Житниково, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно