Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1707
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1717
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно