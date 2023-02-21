Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1674 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1707

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1717

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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