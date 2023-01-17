Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1687 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1702

Сын: Федор Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1707

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1717

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно
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