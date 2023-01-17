Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1674
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1702
Сын: Федор Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1707
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1717
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Коровкино, Понгиловская волость, Романово-Борисоглебский уезд
Смерть
Неизвестно