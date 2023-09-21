Кузьмин Виталий Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина София Сергеевна
Рождение ребёнка
28.08.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузьмина София Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузьмина София Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Врач-рентгенолог
Смерть
Неизвестно