Кузьмин Виталий Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Виталий Матвеевич

Кузьмин Виталий Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина София Сергеевна

Рождение ребёнка
28.08.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузьмина София Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина София Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Врач-рентгенолог
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close