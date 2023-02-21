Белкина (Медведева) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1965
Рождение ребёнка
26.02.1983
Сын: Белкин Валерий Александрович
Отец ребёнка: Белкин Александр Анатольевич
Бракосочетание
16.08.1985
Рождение ребёнка
27.04.1986
Сын: Белкин Роман Александрович
Отец ребёнка: Белкин Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
07.12.1990
Дочь: Федосова Кристинаа Александровна
Отец ребёнка: Белкин Александр Анатольевич