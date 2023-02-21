Белкина (Медведева) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкина (Медведева) Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1965

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1965

Отец: Медведев Александр Кириллович

Мать: Медведева Елизавета Алексеевна

Рождение ребёнка
26.02.1983

Сын: Белкин Валерий Александрович

Отец ребёнка: Белкин Александр Анатольевич

Бракосочетание
16.08.1985

Муж: Белкин Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
27.04.1986

Сын: Белкин Роман Александрович

Отец ребёнка: Белкин Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
07.12.1990

Дочь: Федосова Кристинаа Александровна

Отец ребёнка: Белкин Александр Анатольевич

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