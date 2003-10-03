Медведева (Красногорцева) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Красногорцева) Елизавета Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1927

Дата смерти

03.10.2003

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1927

Отец: не указан

Мать: Нестерова Евдокия Антоновна

Рождение ребёнка
28.06.1946

Дочь: Шехирева Эльвира Анатольевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.06.1949

Сын: Нестеров Юрий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.03.1954

Сын: Нестеров Александр Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.08.1960

Сын: Нестеров Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
16.03.1965

Дочь: Белкина Людмила Александровна

Отец ребёнка: Медведев Александр Кириллович

Рождение ребёнка
10.07.1967

Дочь: Потапова Лариса Александровна

Отец ребёнка: Медведев Александр Кириллович

Рождение ребёнка
24.07.1970

Сын: Медведев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Медведев Александр Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Александр Кириллович

Смерть
03.10.2003
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