Медведева (Красногорцева) Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1927
Дата смерти03.10.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1927
Отец: не указан
Рождение ребёнка
28.06.1946
Дочь: Шехирева Эльвира Анатольевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.06.1949
Сын: Нестеров Юрий Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.03.1954
Сын: Нестеров Александр Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.08.1960
Сын: Нестеров Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.03.1965
Дочь: Белкина Людмила Александровна
Отец ребёнка: Медведев Александр Кириллович
Рождение ребёнка
10.07.1967
Дочь: Потапова Лариса Александровна
Отец ребёнка: Медведев Александр Кириллович
Рождение ребёнка
24.07.1970
Сын: Медведев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Медведев Александр Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.2003