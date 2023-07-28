Ананьева Матрона Лукинична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Ананьев Федор Ананьевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Ананьев Николай Федорович
Отец ребёнка: Ананьев Федор Ананьевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ананьев Александр Федорович
Отец ребёнка: Ананьев Федор Ананьевич
Смерть
Неизвестно