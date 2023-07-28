Ананьева Матрона Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьева Матрона Лукинична

Место рождения

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Подборовье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
1893

Муж: Ананьев Федор Ананьевич

Рождение ребёнка
1894

Сын: Ананьев Иван Федорович

Отец ребёнка: Ананьев Федор Ананьевич

Доскино, Косицкая волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1902

Сын: Ананьев Николай Федорович

Отец ребёнка: Ананьев Федор Ананьевич

Доскино, Косицкая волость, Новгородский уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Ананьев Александр Федорович

Отец ребёнка: Ананьев Федор Ананьевич

Доскино, Косицкая волость, Новгородский уезд
Смерть
Неизвестно