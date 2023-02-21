Сухоруков Василий Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1896 и 1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1896 и 1897
Отец: Сухоруков Прокопий Дмитриевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.10.1919
Дочь: Пелагия Васильевна
Мать ребёнка: Елена Григорьевна
воспреемник: Ксения Савостьяновна Ларикова
Рождение ребёнка
01.06.1923
Сын: Сухоруков Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Елена Григорьевна
Смерть
Неизвестно