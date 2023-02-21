Сухоруков Василий Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухоруков Василий Прокопьевич

Сухоруков Василий Прокопьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1896 и 1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1896 и 1897

Отец: Сухоруков Прокопий Дмитриевич

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.10.1919

Дочь: Пелагия Васильевна

Мать ребёнка: Елена Григорьевна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
воспреемник: Ксения Савостьяновна Ларикова
Рождение ребёнка
01.06.1923

Сын: Сухоруков Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Елена Григорьевна

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close