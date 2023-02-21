(Сухорукова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сухорукова) Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

AP
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1919

Дочь: Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Сухоруков Василий Прокопьевич

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
воспреемник: Ксения Савостьяновна Ларикова
Рождение ребёнка
01.06.1923

Сын: Сухоруков Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Сухоруков Василий Прокопьевич

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край