(Сухорукова) Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.10.1919
Дочь: Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Сухоруков Василий Прокопьевич
воспреемник: Ксения Савостьяновна Ларикова
Рождение ребёнка
01.06.1923
Сын: Сухоруков Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Сухоруков Василий Прокопьевич