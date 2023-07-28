Переверзев Кузьма Родионович
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Переверзев Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
27.02.1855
Рождение ребёнка
1855
Сын: Переверзев Зиновий Кузьмич
Мать ребёнка: Переверзева Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Переверзев Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Переверзева Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Переверзев Константин Кузьмич
Мать ребёнка: Переверзева Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.03.1862
Мать ребёнка: Переверзева Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Степанова Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Переверзева Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.12.1866
Сын: Переверзев Филимон Кузьмич
Мать ребёнка: Переверзева Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.07.1868
Дочь: Олимпиада Кузьминична
Мать ребёнка: Переверзева Евдокия Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно