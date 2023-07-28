Переверзев Кузьма Родионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереверзев Кузьма Родионович

Переверзев Кузьма Родионович

Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Переверзев Родион

Мать: не указана

Курск, город Курск, Курская область
Бракосочетание
27.02.1855

Жена: Переверзева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Переверзев Зиновий Кузьмич

Мать ребёнка: Переверзева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Переверзев Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Переверзева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1860

Сын: Переверзев Константин Кузьмич

Мать ребёнка: Переверзева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.03.1862

Сын: Переверзев Семен Кузьмич

Мать ребёнка: Переверзева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Степанова Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Переверзева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.12.1866

Сын: Переверзев Филимон Кузьмич

Мать ребёнка: Переверзева Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.07.1868

Дочь: Олимпиада Кузьминична

Мать ребёнка: Переверзева Евдокия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно