Воронцов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2018

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Елена Федоровна

Мать ребёнка: Воронцова Людмила Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Воронцова Людмила Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронцова Людмила Борисовна

Смерть
2018
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