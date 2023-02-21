Воронцов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Елена Федоровна
Мать ребёнка: Воронцова Людмила Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Воронцова Людмила Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2018