Воронцова (Блинова) Людмила Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Блинова) Людмила Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Блинов Борис Константинович

Мать: Блинова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Елена Федоровна

Отец ребёнка: Воронцов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Воронцов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронцов Федор

Смерть
2008
Москва, город федерального значения Москва
Москва
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