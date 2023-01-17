Воронцова (Блинова) Людмила Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
1961
Дочь: Елена Федоровна
Отец ребёнка: Воронцов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Воронцов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воронцов Федор
Смерть
2008
Москва, город федерального значения Москва
Москва